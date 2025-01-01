Альтернативы - Envoy Global

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.

Maus

Maus

maus.com

Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового и выходного планирования, позволяющая планировать и развивать бизнес.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

Topia

Topia

topia.com

Приложение Topia предоставляет платформу для управления мобильностью глобальных талантов, позволяя компаниям развертывать и управлять сотрудниками по всему миру.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

AbstractOps помогает удалённым компаниям управлять регистрациями, зарплатами и почтовыми уведомлениями, автоматизируя процессы соответствия требованиям.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical — это программа для управления иммиграцией и переездом, позволяющая HR-командам эффективно обрабатывать международный найм.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral — приложение для HR и соблюдения норм, предлагающее онлайн-обучение, консультации экспертов и ресурсы для бизнеса.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Localyze

Localyze

localyze.com

Localyze — платформа для глобальной мобильности, упрощающая процесс переезда и работы за границей, объединяющая технологии и сервис.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ — система управления делами для оптимизации исследований, мониторинга прогресса и анализа данных с поддержкой безопасности и настройки рабочих процессов.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

WorkFlex помогает компаниям управлять временной работой сотрудников за границей, обеспечивая соблюдение нормативных требований и минимизируя риски.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

Приложение Trusaic помогает работодателям справляться с требованиями Закона о доступном медицинском обслуживании, предоставляя услуги по подготовке данных, регуляторной поддержке и защите от аудитов.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright - приложение для автоматизации процессов адаптации сотрудников и найма, облегчающее заполнение форм и управление данными.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion — платформа для найма и управления международными командами, упрощающая адаптацию и соблюдение правил занятости в 160+ странах.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent - это глобальная платформа для упрощения международного найма и управления трудовыми отношениями без создания местных организаций.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

SixFifty помогает бизнесу автоматизировать соблюдение трудового законодательства, создавая настраиваемые документы и обеспечивая соответствие местным требованиям.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo – приложение для удалённого найма, позволяющее находить кандидатов, управлять объявлениями и отслеживать процессы подбора через единую платформу.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

OnBlick - платформа для работодателей в США, помогающая в вопросах соблюдения норм HR и иммиграции, автоматизируя процессы и обеспечивая готовность к аудитам.

G-P

G-P

globalization-partners.com

G-P — платформа для глобального найма, предоставляющая HR, юридическую и комплаенс поддержку для создания команд более чем в 180 странах.

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