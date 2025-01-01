Альтернативы - EmpMonitor

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp — это программа для отслеживания рабочего времени, позволяющая классифицировать деятельность и оптимизировать производительность сотрудников.

ActivTrak

ActivTrak

activtrak.com

ActivTrak - платформа для аналитики рабочего времени, помогающая организациям оптимизировать производительность и распределение ресурсов.

We360 AI

We360 AI

we360.ai

We360 AI — облачное ПО для мониторинга сотрудников, обеспечивающее анализ рабочего процесса и производительности в реальном времени.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.

Worktivity

Worktivity

useworktivity.com

Worktivity - это платформа для отслеживания продуктивности и управления сотрудниками, предлагающая инструменты для управления задачами, проектами и анализа эффективности.

Kickidler

Kickidler

kickidler.com

Kickidler — программа для мониторинга сотрудников, отслеживания активности пользователей и повышения бизнес-эффективности.

Monitask

Monitask

monitask.com

Monitask - это приложение для мониторинга сотрудников и отслеживания времени, помогающее повышать продуктивность и прозрачность в удаленных командах.

Workstatus

Workstatus

workstatus.io

Workstatus - это приложение для отслеживания времени, управления проектами и оптимизации ресурсов, повышающее производительность команд в различных рабочих средах.

Yaware

Yaware

yaware.com

Yaware.Mobile помогает пользователям оптимизировать рабочие процессы, отслеживая время, звонки и использование приложений на телефоне.

DeskTrack

DeskTrack

desktrack.timentask.com

Desktrack - это программа для мониторинга сотрудников и учета рабочего времени, фиксирующая активность на компьютерах и помогающая управлять проектами.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime — это приложение для автоматического отслеживания производительности сотрудников и управления временем, позволяющее менеджерам эффективно контролировать рабочие процессы.

WorkTime

WorkTime

worktime.com

WorkTime — программа для мониторинга сотрудников, производительности и работы на удаленке. Подходит для 1-15,000+ компьютеров. Без инвазивного контроля.

DeskLog

DeskLog

desklog.io

DeskLog - программа для управления проектами и отслеживания продуктивности сотрудников, позволяющая контролировать время работы и выполнять клиентские требования.

CleverControl

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControl — это облачное решение для мониторинга сотрудников, позволяющее повышать эффективность работы и защищать корпоративные данные.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato — приложение для мониторинга сотрудников, использующее аналитику поведения и ИИ для повышения безопасности и продуктивности в организациях.

wAnywhere

wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere — это программное обеспечение для мониторинга сотрудников и отслеживания времени работы, предлагающее функции безопасности и повышения производительности.

Controlio

Controlio

controlio.net

Controlio - облачное ПО для мониторинга сотрудников, отслеживающее производительность и поведение в реальном времени с аналитикой и соблюдением норм безопасности.

Traqq

Traqq

traqq.com

Traqq — это инструмент для отслеживания времени и производительности команд, поддерживающий дистанционную работу с акцентом на конфиденциальность и аналитику.

FocusRO

FocusRO

focusro.com

FocusRO — это SaaS-приложение для мониторинга продуктивности бизнеса, основанное на машинном обучении, обеспечивающее анализ данных без нарушения конфиденциальности сотрудников.

CloudDesk

CloudDesk

clouddesk.ai

CloudDesk — приложение для мониторинга удалённых сотрудников. Оно отслеживает активность, ведет учёт рабочего времени и анализирует использование веб-сайтов и приложений.

Workganizer

Workganizer

workganizer.com

Workganizer — приложение для систематического управления задачами и проектами, которое помогает контролировать время, приоритеты и командное сотрудничество.

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai помогает родителям контролировать, как дети проводят время в Интернете, защищая их от нежелательного контента и помогая развивать хорошие привычки использования устройств.

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