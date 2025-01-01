Альтернативы - edunation

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom - это бесплатный веб-сервис для школ, упрощающий создание, распространение и оценку заданий между учителями и учениками.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.
its learning
itslearning.com
Приложение itslearning является онлайн-платформой для управления обучением, позволяющей преподавателям создавать контент и отслеживать успехи студентов.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.
Showbie
showbie.com
Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.
LearnDash
learndash.com
LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.
360Learning
360learning.com
360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
Classe365
classe365.com
Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.
WISE
wise.live
Wise — платформа для онлайн-обучения и репетиторства с автоматизацией расписаний, уведомлений и счетов. Упрощает управление учебным процессом.
OpenLearning
openlearning.com
OpenLearning - образовательная платформа, позволяющая создавать и проходить курсы, поддерживающая интерактивное обучение и отслеживание прогресса учащихся.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool - это платформа для обучения, которая помогает командам и компаниям создавать и управлять образовательным контентом, обеспечивая удобные инструменты для вовлечения.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
Cypher Learning - это система управления обучением, которая оптимизирует процессы обучения и поддерживает управление ресурсами, классами и оценками.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.
Otus
otus.com
Otus — платформа для управления успеваемостью студентов, объединяющая системы обучения, оценки и управления классом в одном приложении.
Qintil
qintil.com
Qintil — это приложение для управления обучением и наймом, позволяющее командам проверять обучение, устанавливать доступность и принимать задания.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - платформа для онлайн-обучения, предлагающая виртуальные классы, создание курсов, тесты и отчеты. Доступна на мобильных устройствах.
Hāpara
hapara.com
Hāpara - программное обеспечение для управления обучением в K-12 школах, которое интегрируется с Google Workspace для поддержки учеников и преподавателей.
Claned
claned.com
Claned — образовательная платформа, предлагающая персонализированные онлайн-курсы с интерактивным контентом и инструментами для сотрудничества и отслеживания прогресса.
DrivEd
drived.space
DrivEd — это современная система управления обучением, использующая игровые элементы и социальное взаимодействие для поддержки студентов и учителей.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — это платформа для социального обучения, которая облегчает создание курсов и взаимодействие между учащимися через интерактивные функции.
BrainCert
braincert.com
BrainCert — платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать, продавать курсы и проводить тестирование с интегрированным виртуальным классом.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — это система управления обучением, интегрированная с Joomla, позволяющая создавать и управлять курсами, отслеживать прогресс и оценивать студентов.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.
Grido
grido.io
Grido - обучающая платформа, улучшающая взаимодействие между школами, учителями и учениками, упрощает управление и повышает качество образования.
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