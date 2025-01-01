Альтернативы - Eduflow

edX

edX

edx.org

EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog - приложение для управления ролями и обязанностями в организациях, поддерживающее практики холакратии и упрощающее коммуникацию.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm — платформа обучения для эффективного внедрения ПО, ускоряющая процесс адаптации и вовлечения пользователей через целевые коммуникации и персонализированные потоки обучения.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — это платформа для обучения сотрудников с использованием ИИ, которая помогает в адаптации, повышении квалификации и удержании сотрудников.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.

NovoEd

NovoEd

novoed.com

NovoEd — это платформа для совместного онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, поддерживающая социальное обучение и обратную связь.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI — это платформа для микрообучения, предлагающая персонализированные курсы по навыкам с использованием искусственного интеллекта.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring — это платформа для повышения производительности, использующая ИИ. Она упрощает рабочие процессы, поддерживает анализ данных и сотрудничество.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills — платформа онлайн-обучения, которая предлагает курсы на базе AI с возможностью создания пользовательского контента для улучшения учебного процесса.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace — это платформа для совместного обучения и развития, предназначенная для организаций для улучшения вовлеченности и результатов инициатив в области обучения.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly — это платформа, которая предоставляет сотрудникам доступ к обучающим материалам от более чем 200 поставщиков контента для личного и карьерного развития.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa — платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам обмениваться знаниями, интегрировать новых сотрудников и улучшать командное взаимодействие.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange — платформа для профессионального развития, упрощающая доступ к ресурсам повышения квалификации и аналитике для бизнеса.

CircleHD

CircleHD

circlehd.com

CircleHD — это платформа видеообучения для предприятий, предназначенная для повышения вовлеченности сотрудников и улучшения генерации лидов.

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