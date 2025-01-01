Альтернативы - EdPrime

Skool

Skool

skool.com

Skool - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами, объединяющая обучение и взаимодействие в одном месте.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

Unstop

Unstop

unstop.com

Unstop (ранее Dare2Compete) предлагает студентам и профессионалам участвовать в конкурсах и мероприятиях для демонстрации своих навыков и поиска работы.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw — это платформа для обучения, позволяющая учителям создавать цифровые портфели, организовывать занятия и взаимодействовать с учениками и их семьями.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

GradeScope - это платформа для цифровой оценки работ студентов, автоматизирующая процесс и обеспечивающая анализ успеваемости.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides — это платформа для создания интерактивных презентаций с живыми опросами, викторинами и сессиями вопросов и ответов для вовлечения аудитории.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap — это интерактивная платформа, позволяющая ученикам участвовать в опросах и тестах во время лекций через смартфоны и компьютеры.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga - платформа для цифровой оценки, предназначенная для тестов, экзаменов и заданий в образовании, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz - это онлайн-сервис для создания тестов и викторин, позволяющий быстро настраивать и оценивать результаты с различными типами вопросов.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.

Capsim

Capsim

capsim.com

CapsimInbox - платформа для оценки и обучения сотрудников через симуляции в формате электронной почты, выявляет пробелы в навыках и улучшает передачу знаний.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker - онлайн-платформа для создания и оценки тестов и экзаменов, поддерживающая различные типы вопросов с автоматической оценкой.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

TestMoz — онлайн-инструмент для создания и администрирования тестов, позволяющий быстро оценивать знания и анализировать результаты.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz - приложение для преобразования PDF-документов в интерактивные викторины, разработанное для обучения и оценки.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонимных опросов и вопросов, позволяющая участникам гибридных встреч взаимодействовать и выражать свое мнение в реальном времени.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - это система управления школой, оптимизирующая административные процессы, включая управление студентами, посещаемостью и взаимодействием с родителями.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere позволяет создавать опросы и собирать отзывы от аудитории в режиме реального времени через мобильные телефоны.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.

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