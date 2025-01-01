Альтернативы - Duet Partner

Coursedog

Coursedog

coursedog.com

Coursedog — это платформа для управления академическими процессами, объединяющая расписание, управление курсами и каталог в одном решении, интегрированном с вашим SIS.

Appointy

Appointy

appointy.com

Appointy — программное обеспечение для автоматизации планирования встреч и управления бронированием для бизнеса с поддержкой онлайн-платежей и интеграцией с социальными сетями.

Timly Class

Timly Class

timlyclass.com

Timly Class — это цифровая платформа для управления школами, упрощающая администрирование, планирование, учет посещаемости и управление подписками.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula — это онлайн-платформа для регистрации, обработки платежей и управления курсами, предназначенная для образовательных и развлекательных программ.

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