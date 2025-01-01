Альтернативы - Duet Partner

Coursedog
coursedog.com
Coursedog — это платформа для управления академическими процессами, объединяющая расписание, управление курсами и каталог в одном решении, интегрированном с вашим SIS.
Appointy
appointy.com
Appointy — программное обеспечение для автоматизации планирования встреч и управления бронированием для бизнеса с поддержкой онлайн-платежей и интеграцией с социальными сетями.
Timly Class
timlyclass.com
Timly Class — это цифровая платформа для управления школами, упрощающая администрирование, планирование, учет посещаемости и управление подписками.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula — это онлайн-платформа для регистрации, обработки платежей и управления курсами, предназначенная для образовательных и развлекательных программ.
© 2025 WebCatalog, Inc.