Альтернативы - Detrack

Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Motive
gomotive.com
Motive — это приложение для управления автопарком, которое улучшает безопасность и производительность, предоставляя инструменты для мониторинга транспортных средств и водителей.
Samsara
samsara.com
Samsara - платформа для управления автопарком, которая оптимизирует операции через GPS-отслеживание, анализ данных и инструменты безопасности водителей.
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete - приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, управлять водителями и контролировать затраты на обслуживание.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание транспортных средств, управление водителями и оптимизацию маршрутов в реальном времени.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
Rand McNally
randmcnally.com
Приложение Rand McNally помогает управлять автопарком, отслеживая транспортные средства, управляя документами водителей и оптимизируя маршруты в реальном времени.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT — облачная платформа для управления автопарком, обеспечивающая автоматизированный контроль за расходами и эффективностью бизнеса.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.
Routific
routific.com
Routific помогает оптимизировать маршруты доставки, учитывая время и трафик, обеспечивая эффективное планирование и снижение затрат для бизнеса.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.
FarEye
fareye.com
FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.
LocoNav
loconav.com
LocoNav - платформа для управления автопарком, предлагающая решения для мониторинга, отслеживания и повышения безопасности транспортных средств.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств, инспекции и отчеты для повышения эффективности работы.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet - приложение для управления автопарком, которое оптимизирует обслуживание, отслеживание затрат и безопасность без бумаги.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.
GoShare
goshare.co
GoShare — это платформа, соединяющая владельцев грузовиков и фургонов с бизнесом для доставки на заказ.
Azuga
azuga.com
Azuga - приложение для управления автопарком, обеспечивающее отслеживание транспортных средств и улучшение безопасности через анализ данных и поведение водителей.
Alvys
alvys.com
Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack - приложение для оптимизации доставки в последнюю милю с функциями маршрутизации, мониторинга и управления 3PL.
Lytx
lytx.com
Lytx — платформа для управления автопарком, использующая видео, ИИ и машинное зрение для повышения безопасности и эффективности водителей и транспортных средств.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack - приложение для управления логистикой, позволяющее оптимизировать маршруты и контролировать доставку в реальном времени.
Automile
automile.com
Automile — это приложение для отслеживания автопарка и активов в реальном времени, включая данные о вождении и техническом обслуживании.
project44
project44.com
Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.
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