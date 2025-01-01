Альтернативы - Datapeople

ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
Gem
gem.com
Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.
100Hires
100hires.com
100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics - платформа для оценки мягких навыков, использующая ИИ для улучшения найма и управления талантами в организациях.
Salary.com
salary.com
Salary.com — платформа для управления компенсациями, предоставляющая информацию о заработной плате, льготах и тенденциях для работодателей и работников.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
WayUp
wayup.com
WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.
Textio
textio.com
Textio помогает компаниям улучшить процесс найма и удержания сотрудников, оптимизируя языковые описания вакансий для привлечения разнообразных кандидатов.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.
HigherMe
higherme.com
HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.
Censia
censia.com
Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.
Applied
beapplied.com
Приложение Applied предлагает платформу для рекрутинга, которая помогает находить лучших кандидатов и формировать эффективные команды, избегая системных предвзятостей.
The Muse
themuse.com
The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.
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