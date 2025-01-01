Альтернативы - Datapeople

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

Gem

Gem

gem.com

Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics - платформа для оценки мягких навыков, использующая ИИ для улучшения найма и управления талантами в организациях.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com — платформа для управления компенсациями, предоставляющая информацию о заработной плате, льготах и тенденциях для работодателей и работников.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.

Textio

Textio

textio.com

Textio помогает компаниям улучшить процесс найма и удержания сотрудников, оптимизируя языковые описания вакансий для привлечения разнообразных кандидатов.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe упрощает процесс поиска, собеседования и приёма сотрудников с любого устройства, облегчая управление вакансиями и заявками.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.

Censia

Censia

censia.com

Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.

Applied

Applied

beapplied.com

Приложение Applied предлагает платформу для рекрутинга, которая помогает находить лучших кандидатов и формировать эффективные команды, избегая системных предвзятостей.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.

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