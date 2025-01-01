Альтернативы - CyberSmart

Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.
(ISC)2
isc2.org
Приложение (ISC) поддерживает специалистов по кибербезопасности в управлении сертификатами и карьерным ростом, предлагая доступ к обучающим материалам и инструментам подготовки.
HackNotice
hacknotice.com
HackNotice помогает пользователям отслеживать киберугрозы, получать уведомления о нарушениях данных и управлять своей цифровой безопасностью.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Pentera
pentera.io
Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Jericho Security
jerichosecurity.com
Приложение Jericho Security использует ИИ для симуляции атак и обучения сотрудников распознаванию и реагированию на угрозы ИИ в кибербезопасности.
Immersive Labs
immersivelabs.com
Immersive Labs — это платформа для повышения устойчивости киберсилы, предлагающая инструменты для оценки и обучения в кибербезопасности через практические лаборатории и симуляции.
Awaretrain
awaretrain.com
Awaretrain — платформа для повышения осведомлённости о безопасности в организациях. Она предлагает интерактивные игры и тренинги для обучения сотрудников.
CultureAI
culture.ai
CultureAI - платформа управления рисками в области безопасности, отслеживающая поведение сотрудников и позволяющая выявлять и устранять реальные риски.
BeamSec
beamsec.com
BeamSec предлагает решения в области кибербезопасности, обучая сотрудников распознавать фишинг и обеспечивая защиту от угроз по электронной почте.
Malcare
malcare.com
Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.
CybSafe
cybsafe.com
CybSafe — платформа для управления человеческими рисками в кибербезопасности, предлагающая обучение и инструменты для повышения осведомленности сотрудников.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Secure Code Warrior
securecodewarrior.com
Secure Code Warrior — платформа для обучения безопасному кодированию. Она предлагает интерактивные тренировки и оценки, помогая разработчикам улучшить навыки безопасности.
Phishr
phishr.com
Phishr - приложение для моделирования фишинговых атак и обучения кибербезопасности, позволяющее организациям проверять готовность сотрудников к угрозам.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.
Workiva
workiva.com
Workiva — облачная платформа для упрощения финансовой отчетности и управления ESG, обеспечивающая интеграцию данных и инструменты для совместной работы.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Harness
harness.io
Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.
Detectify
detectify.com
Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja - это решение для защиты серверов, которое обеспечивает безопасность от вредоносных атак, управляет репутацией IP и включает сканирование на наличие malware.
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