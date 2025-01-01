Альтернативы - CyberSmart

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.

(ISC)2

(ISC)2

isc2.org

Приложение (ISC) поддерживает специалистов по кибербезопасности в управлении сертификатами и карьерным ростом, предлагая доступ к обучающим материалам и инструментам подготовки.

HackNotice

HackNotice

hacknotice.com

HackNotice помогает пользователям отслеживать киберугрозы, получать уведомления о нарушениях данных и управлять своей цифровой безопасностью.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Jericho Security

Jericho Security

jerichosecurity.com

Приложение Jericho Security использует ИИ для симуляции атак и обучения сотрудников распознаванию и реагированию на угрозы ИИ в кибербезопасности.

Immersive Labs

Immersive Labs

immersivelabs.com

Immersive Labs — это платформа для повышения устойчивости киберсилы, предлагающая инструменты для оценки и обучения в кибербезопасности через практические лаборатории и симуляции.

Awaretrain

Awaretrain

awaretrain.com

Awaretrain — платформа для повышения осведомлённости о безопасности в организациях. Она предлагает интерактивные игры и тренинги для обучения сотрудников.

CultureAI

CultureAI

culture.ai

CultureAI - платформа управления рисками в области безопасности, отслеживающая поведение сотрудников и позволяющая выявлять и устранять реальные риски.

BeamSec

BeamSec

beamsec.com

BeamSec предлагает решения в области кибербезопасности, обучая сотрудников распознавать фишинг и обеспечивая защиту от угроз по электронной почте.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.

CybSafe

CybSafe

cybsafe.com

CybSafe — платформа для управления человеческими рисками в кибербезопасности, предлагающая обучение и инструменты для повышения осведомленности сотрудников.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Secure Code Warrior

Secure Code Warrior

securecodewarrior.com

Secure Code Warrior — платформа для обучения безопасному кодированию. Она предлагает интерактивные тренировки и оценки, помогая разработчикам улучшить навыки безопасности.

Phishr

Phishr

phishr.com

Phishr - приложение для моделирования фишинговых атак и обучения кибербезопасности, позволяющее организациям проверять готовность сотрудников к угрозам.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva — облачная платформа для упрощения финансовой отчетности и управления ESG, обеспечивающая интеграцию данных и инструменты для совместной работы.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Harness

Harness

harness.io

Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja - это решение для защиты серверов, которое обеспечивает безопасность от вредоносных атак, управляет репутацией IP и включает сканирование на наличие malware.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.