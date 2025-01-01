Альтернативы - Cutshort

Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Bayt

Bayt

bayt.com

Bayt - это платформа для поиска резюме и управления наймом, предлагающая доступ к 41,7 млн резюме с возможностью фильтрации по различным критериям.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs - это платформа для эффективной SMS-коммуникации, позволяющая пользователям управлять контактами и проводить целевые кампании.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - облачная платформа для кадровых агентств, оптимизирующая процесс найма и управления данными кандидатов и клиентов.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire - платформа для поиска контактной информации о людях, включая электронные адреса и номера телефонов, с возможностью использовать фильтры и расширение для браузеров.

FinalScout

FinalScout

finalscout.com

FinalScout — приложение для поиска адресов электронной почты и создания персонализированных сообщений на основе профилей LinkedIn.

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