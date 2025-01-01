Альтернативы - Cribl

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.

Validato

Validato

validato.io

Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

Confluent

Confluent

confluent.io

Confluent - облачная платформа для обработки данных в реальном времени, использующая Apache Kafka для интеграции и анализа данных в бизнес-процессах.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io - платформа для мониторинга и управления журналами в облачных средах, обеспечивающая видимость данных в реальном времени и интеграцию с другими системами.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

Streamkap

Streamkap

streamkap.com

Streamkap — платформа для захвата изменений данных, синхронизирующая данные в реальном времени из баз данных в различные назначения, включая хранилища данных.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.

Ably

Ably

ably.com

Ably предоставляет облачную инфраструктуру и API для потоковой передачи данных в реальном времени, упрощая разработку приложений, таких как чат и IoT.

Mux

Mux

mux.com

Mux — платформа для упрощения интеграции видео в продукты, обеспечивающая гибкость, аналитику и надежное воспроизведение на всех устройствах.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault - это инструмент для наблюдения за встраиваемыми устройствами, который собирает данные о сбоях и метрики производительности, а также управляет OTA обновлениями.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo — платформа для управления журналами, которая собирает, обрабатывает и анализирует данные в реальном времени из различных источников.

WarpStream

WarpStream

warpstream.com

WarpStream — это платформа потоковой передачи данных, совместимая с Kafka, использующая хранилище объектов для масштабируемого управления данными.

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher - сервис API для интеграции функций в реальном времени в веб и мобильные приложения с поддержкой масштабируемости и безопасности.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext - платформа для мониторинга инфраструктуры и приложений, управления журналами и анализа производительности, поддерживающая облачные и локальные решения.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.

Nexla

Nexla

nexla.com

Nexla - платформа интеграции данных для предприятий, упрощающая обмен, преобразование и управление данными для аналитики и приложений AI.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire — это платформа для визуализации и анализа данных, поддерживающая локальные и облачные развертывания, предназначенная для обработки больших наборов данных.

Keen

Keen

keen.io

Keen.io — это платформа для управления данными о событиях, позволяющая собирать, хранить и анализировать данные для улучшения использования продукта и опыта пользователей.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty - веб-платформа, объединяющая Nginx и LuaJIT для создания масштабируемых веб-приложений и сервисов.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta помогает обнаруживать аномалии в данных и эффективно управлять системами, обеспечивая автоматизацию процессов и улучшая видимость данных.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato — приложение для мониторинга сотрудников, использующее аналитику поведения и ИИ для повышения безопасности и продуктивности в организациях.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix - это платформа для наблюдаемости и анализа данных, позволяющая управлять логами, метриками и трассировками в облачных средах.

PubNub

PubNub

pubnub.com

PubNub — платформа для разработки приложений, обеспечивающая коммуникацию и обновления в реальном времени. Поддерживает масштабируемость и безопасность данных.

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