Альтернативы - Cribl

Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
New Relic
newrelic.com
New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.
logit.io
logit.io
Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.
Validato
validato.io
Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
Confluent
confluent.io
Confluent - облачная платформа для обработки данных в реальном времени, использующая Apache Kafka для интеграции и анализа данных в бизнес-процессах.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.
Logz.io
logz.io
Logz.io - платформа для мониторинга и управления журналами в облачных средах, обеспечивающая видимость данных в реальном времени и интеграцию с другими системами.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
Streamkap
streamkap.com
Streamkap — платформа для захвата изменений данных, синхронизирующая данные в реальном времени из баз данных в различные назначения, включая хранилища данных.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для мониторинга производительности и безопасности ИТ-систем, автоматизации задач и соблюдения нормативных требований.
Ably
ably.com
Ably предоставляет облачную инфраструктуру и API для потоковой передачи данных в реальном времени, упрощая разработку приложений, таких как чат и IoT.
Mux
mux.com
Mux — платформа для упрощения интеграции видео в продукты, обеспечивающая гибкость, аналитику и надежное воспроизведение на всех устройствах.
Memfault
memfault.com
Memfault - это инструмент для наблюдения за встраиваемыми устройствами, который собирает данные о сбоях и метрики производительности, а также управляет OTA обновлениями.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo — платформа для управления журналами, которая собирает, обрабатывает и анализирует данные в реальном времени из различных источников.
WarpStream
warpstream.com
WarpStream — это платформа потоковой передачи данных, совместимая с Kafka, использующая хранилище объектов для масштабируемого управления данными.
Pusher
pusher.com
Pusher - сервис API для интеграции функций в реальном времени в веб и мобильные приложения с поддержкой масштабируемости и безопасности.
Sematext
sematext.com
Sematext - платформа для мониторинга инфраструктуры и приложений, управления журналами и анализа производительности, поддерживающая облачные и локальные решения.
Tealium
tealium.com
Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.
Nexla
nexla.com
Nexla - платформа интеграции данных для предприятий, упрощающая обмен, преобразование и управление данными для аналитики и приложений AI.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire — это платформа для визуализации и анализа данных, поддерживающая локальные и облачные развертывания, предназначенная для обработки больших наборов данных.
Keen
keen.io
Keen.io — это платформа для управления данными о событиях, позволяющая собирать, хранить и анализировать данные для улучшения использования продукта и опыта пользователей.
OpenResty
openresty.com
OpenResty - веб-платформа, объединяющая Nginx и LuaJIT для создания масштабируемых веб-приложений и сервисов.
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta помогает обнаруживать аномалии в данных и эффективно управлять системами, обеспечивая автоматизацию процессов и улучшая видимость данных.
Veriato
veriato.com
Veriato — приложение для мониторинга сотрудников, использующее аналитику поведения и ИИ для повышения безопасности и продуктивности в организациях.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix - это платформа для наблюдаемости и анализа данных, позволяющая управлять логами, метриками и трассировками в облачных средах.
PubNub
pubnub.com
PubNub — платформа для разработки приложений, обеспечивающая коммуникацию и обновления в реальном времени. Поддерживает масштабируемость и безопасность данных.
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