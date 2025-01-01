Альтернативы - ContraForce

Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone обеспечивает защиту бизнес-устройств и облачных решений с помощью антивирусов, брандмауэров и управления безопасностью.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Vanta
vanta.com
Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Drata
drata.com
Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal - приложение для управления паролями и документацией, обеспечивающее безопасность и контроль доступа для организаций.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
SafeBase
safebase.io
SafeBase — платформа для автоматизации процессов безопасности и соблюдения норм, обеспечивая централизованное управление анкетами и аудитами.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield — комплексное решение для кибербезопасности в финансовых услугах, соответствующее основным требованиям безопасности и предоставляющее необходимые инструменты.
Defense.com
defense.com
Defense.com — это платформа для обнаружения и реагирования на киберугрозы, предлагающая мониторинг, защиту и управление безопасностью в реальном времени.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun — платформа для наблюдения и отладки, позволяющая разработчикам добавлять журналы и метрики в работающие приложения в реальном времени без перезапусков.
Valence Security
valencesecurity.com
Valence Security - платформа для управления безопасностью SaaS-приложений, позволяющая мониторить конфигурации и устранять риски без нарушения бизнес-процессов.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud — платформа для автоматизации соблюдения норм и управления рисками, объединяющая контроль, политику и базу знаний.
Apptega
apptega.com
Apptega - платформа управления кибербезопасностью и соответствием, позволяющая оценивать, строить и управлять программами для соблюдения нормативных стандартов.
© 2025 WebCatalog, Inc.