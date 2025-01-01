Альтернативы - ContraForce

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone обеспечивает защиту бизнес-устройств и облачных решений с помощью антивирусов, брандмауэров и управления безопасностью.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Drata

Drata

drata.com

Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.

BMC

BMC

bmc.com

Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

N-Able Passportal

N-Able Passportal

passportalmsp.com

N-able Passportal - приложение для управления паролями и документацией, обеспечивающее безопасность и контроль доступа для организаций.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

Progress

Progress

progress.com

Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase — платформа для автоматизации процессов безопасности и соблюдения норм, обеспечивая централизованное управление анкетами и аудитами.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield — комплексное решение для кибербезопасности в финансовых услугах, соответствующее основным требованиям безопасности и предоставляющее необходимые инструменты.

Defense.com

Defense.com

defense.com

Defense.com — это платформа для обнаружения и реагирования на киберугрозы, предлагающая мониторинг, защиту и управление безопасностью в реальном времени.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Lightrun — платформа для наблюдения и отладки, позволяющая разработчикам добавлять журналы и метрики в работающие приложения в реальном времени без перезапусков.

Valence Security

Valence Security

valencesecurity.com

Valence Security - платформа для управления безопасностью SaaS-приложений, позволяющая мониторить конфигурации и устранять риски без нарушения бизнес-процессов.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud — платформа для автоматизации соблюдения норм и управления рисками, объединяющая контроль, политику и базу знаний.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega - платформа управления кибербезопасностью и соответствием, позволяющая оценивать, строить и управлять программами для соблюдения нормативных стандартов.

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