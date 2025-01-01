Альтернативы - Collective Health

Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
OnPay
onpay.com
OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.
Warp
joinwarp.com
Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.
Namely
namely.com
Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.
Forma
joinforma.com
Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
Circula
circula.com
Circula - платформа для управления расходами сотрудников, включая командировочные расходы и льготы, упрощает финансы и администрирование заработной платы.
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR – это программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы, централизующее данные сотрудников и поддерживающее учет рабочего времени.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Навигатор сотрудников — это платформа для управления льготами, соблюдения норм и подбора сотрудников, упрощающая администрирование и интегрированная с другими системами.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.
Empeon
empeon.com
Empeon — это платформа для управления HR и зарплатой, позволяющая работникам легко управлять графиками и доступом к важной информации.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.
Sharecare
sharecare.com
Приложение Sharecare+ помогает пользователям управлять своим здоровьем, предоставляя доступ к медицинским услугам, поддержке и ресурсам для улучшения образа жизни.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.
PrimePay
primepay.com
PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.
ekincare
ekincare.com
Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.
GoCo
goco.io
GoCo — облачная HR-платформа для управления данными сотрудников, найма, адаптации, расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований.
Healthysure
healthysure.in
Приложение HealthySure предоставляет пользователям платформу для управления здоровьем, включая отслеживание медицинских расходов и доступ к медицинским услугам.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Приложение Benefitfocus упрощает администрирование льгот для сотрудников, обеспечивая эффективное управление медицинскими планами и вовлечение работников.
Benepass
getbenepass.com
Benepass — это платформа для настройки и управления льготами для сотрудников, обеспечивающая гибкость и адаптивность в соответствии с потребностями рабочей силы.
Decisely
decisely.com
Decisely — это платформа для управления льготами и HR-услугами, которая объединяет технологии для малых бизнесов, упрощая процессы и оптимизируя рабочие потоки.
G-P
globalization-partners.com
G-P — платформа для глобального найма, предоставляющая HR, юридическую и комплаенс поддержку для создания команд более чем в 180 странах.
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