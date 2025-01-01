Альтернативы - Codementor

Fiverr
fiverr.com
Fiverr - это онлайн-рынок фриланс-услуг, где пользователи могут находить и нанимать фрилансеров в различных категориях для выполнения проектов.
Upwork
upwork.com
Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer - платформа для поиска и найма фрилансеров и веб-разработчиков, позволяющая быстро получать предложения и управлять проектами.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble — платформа для дизайнеров, где они могут делиться своими работами, получать обратную связь и находить вакансии в мировой креативной индустрии.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour — платформа для поиска фрилансеров и размещения вакансий, позволяющая компаниям и подрядчикам находить исполнителей услуг по всему миру.
Malt
malt.com
Malt — это платформа для соединения фрилансеров и компаний в Европе, позволяющая управлять проектами и обеспечивать безопасные платежи.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker - это платформа для поиска местных специалистов, где пользователи могут публиковать задачи и получать предложения от исполнителей.
Toptal
toptal.com
Toptal — платформа для связи бизнеса с квалифицированными разработчиками no-code и low-code для создания приложений и интеграции API.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Alura Market
alura.io
Приложение Alura Market соединяет продавцов Etsy с проверенными фрилансерами для оптимизации торговых списков и повышения видимости магазинов.
Bark.com
bark.com
Приложение Bark.com оценивает местные компании и помогает найти лучших специалистов для быстрого выполнения работы.
Comeup
comeup.com
Приложение Comeup предлагает услуги онлайн с 2013 года. Выберите нужную услугу и оформите заказ за несколько кликов.
Arc
arc.dev
Arc — это платформа для удаленной работы, которая помогает разработчикам находить вакансии и строить карьеру из любой точки мира.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — это глобальная платформа для фриланса, позволяющая пользователям получать услуги без банковского счета и без комиссий для продавцов.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius – платформа для быстрого и эффективного поиска и найма внештатных специалистов с автоматизированным управлением проектами и оплатой.
talent.io
talent.io
Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer - онлайн платформа для фрилансеров и работодателей, где можно искать работу, предлагать проекты и безопасно проводить платежи.
Turing
turing.com
Turing создает и внедряет решения с генеративным ИИ для организаций, работающих с большими объемами данных.
Fastwork
fastwork.id
Приложение Fastwork помогает находить профессиональных фрилансеров для выполнения работ или предлагать свои услуги в качестве фрилансера.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd - платформа для найма дизайнеров и инженеров для услуг САПР, включая 3D-моделирование и разработку продуктов.
Andela
andela.com
Andela - платформа, соединяющая бизнес с квалифицированными технологами по всему миру, предлагающая гибкий рынок талантов и управление проектами.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess - платформа для найма фрилансеров и упрощения создания качественного контента для бизнеса и агентств.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote — платформа для фрилансеров, позволяющая создавать команды, сотрудничать над проектами и управлять ими с помощью встроенных инструментов.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — это сеть лучших 1% фрилансеров-разработчиков и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов.
notch
notch.financial
Notch — это программа для автоматизации дебиторской задолженности, позволяющая управлять счетами, платежами и сверкой на одной платформе.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain — платформа для поиска и найма проверенных тренеров по ИИ и аннотаторов данных из более 110 стран для проектов различной сложности.
Contently
contently.com
Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.
Proxify
proxify.io
Proxify соединяет разработчиков с возможностями труда, предлагая им удаленные вакансии и позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру.
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