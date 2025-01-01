Альтернативы - CoConstruct

Matterport
matterport.com
Matterport - приложение для создания 3D-моделей и виртуальных туров зданий с помощью специальных камер и программного обеспечения.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft — приложение для обмена сообщениями, упрощающее сбор информации на рабочем месте для команд, работющих в полевых условиях.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
PlanHub - приложение для управления проектами и предложениями в строительстве, предназначенное для генеральных подрядчиков и субподрядчиков.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace — это инструмент для захвата реальности, позволяющий документировать строительные площадки и управлять проектами с помощью автоматической визуализации и интеграции.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems — приложение для управления строительными проектами, предлагающее функции для отчетов, безопасности, временных карт и обмена чертежами.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.
Raken
rakenapp.com
Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar - цифровая платформа для управления документацией и задачами в строительстве и недвижимости, доступная на всех устройствах.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360 - облачное ПО для оценки и управления строительством, предлагающее неограниченные сметы и проекты, управление процессами и автоматизацию.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.
Higharc
higharc.com
Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates - это программное обеспечение для оценки строительных проектов, позволяющее создавать сметы и отчеты с использованием данных о ценах и пользовательских формул.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite - приложение для автоматического создания фото-документации на строительных площадках с организацией по датам и планам этажей.
Fonn
fonn.com
Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.
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