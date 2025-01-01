Альтернативы - CoConstruct

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport - приложение для создания 3D-моделей и виртуальных туров зданий с помощью специальных камер и программного обеспечения.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft — приложение для обмена сообщениями, упрощающее сбор информации на рабочем месте для команд, работющих в полевых условиях.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub - приложение для управления проектами и предложениями в строительстве, предназначенное для генеральных подрядчиков и субподрядчиков.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct — облачная платформа для управления финансами и бухгалтерией, предлагающая инструменты для учета, отчетности и автоматизации бизнес процессов.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace — это инструмент для захвата реальности, позволяющий документировать строительные площадки и управлять проектами с помощью автоматической визуализации и интеграции.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica - облачное ERP-решение для small и medium бизнеса, интегрирующее бизнес-функции для оптимизации операций и управления ресурсами.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems — приложение для управления строительными проектами, предлагающее функции для отчетов, безопасности, временных карт и обмена чертежами.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar - цифровая платформа для управления документацией и задачами в строительстве и недвижимости, доступная на всех устройствах.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360 - облачное ПО для оценки и управления строительством, предлагающее неограниченные сметы и проекты, управление процессами и автоматизацию.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates - это программное обеспечение для оценки строительных проектов, позволяющее создавать сметы и отчеты с использованием данных о ценах и пользовательских формул.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite - приложение для автоматического создания фото-документации на строительных площадках с организацией по датам и планам этажей.

Fonn

Fonn

fonn.com

Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.