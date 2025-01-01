Альтернативы - Cloudanix

GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.
Detectify
detectify.com
Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security помогает выявлять уязвимости в веб-приложениях и API, предоставляя рекомендации для их устранения и интеграцию с CI/CD.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
Probely
probely.com
Probely — это веб-сканер уязвимостей, позволяющий тестировать безопасность веб-приложений и API, обнаруживать уязвимости и предоставлять рекомендации по их устранению.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - это инструмент для статического анализа безопасности приложений, позволяющий находить уязвимости в коде и обеспечивать соблюдение стандартов кодирования.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Intruder
intruder.io
Intruder - платформа для управления уязвимостями, помогающая организациям обнаруживать и устранять риски безопасности в сетях и приложениях.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — приложение для управления безопасностью разработки ПО, которое обнаруживает уязвимости, защищает компоненты и оптимизирует цепочки поставок.
Bright Security
brightsec.com
Приложение Bright Security предоставляет инструменты для тестирования безопасности веб-приложений и API, облегчая разработку и защиту программного обеспечения.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — платформа для интеграции SaaS-приложений, предлагающая более 250 готовых интеграций через единственное API, облегчая управление интеграциями.
Akto
akto.io
Akto — платформа для обеспечения безопасности API, предлагающая инструменты для их обнаружения, тестирования и защиты на всех этапах DevSecOps.
Webscale
webscale.com
Webscale - облачная платформа для управления и оптимизации веб-инфраструктуры, обеспечивающая безопасность и масштабируемость для интернет-магазинов.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.
Cycode
cycode.com
Cycode — решение для безопасности цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающее видимость, защиту и целостность на всех этапах разработки.
Conviso
convisoappsec.com
Conviso — приложение для повышения безопасности приложений и облачных сред, обеспечивающее непрерывный мониторинг и защиту от угроз.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа для обеспечения безопасности приложений, которая сканирует код, выявляет уязвимости и предлагает советы по их устранению в процессе разработки.
Escape
escape.tech
Escape помогает находить и устранять уязвимости безопасности в GraphQL и веб-приложениях, автоматизируя тестирование и документирование API.
AlgoSec
algosec.com
Data Theorem
datatheorem.com
Приложение RamQuest предлагает интегрированные решения для закрытия сделок, учета эскроу, управления транзакциями и цифрового рынка.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec — это открытое решение для кибербезопасности, выявляющее и блокирующее агрессивное поведение в сети, делающее пользователей более защищёнными.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.
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