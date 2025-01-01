Альтернативы - Clear Estimates

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite — мобильное приложение для создания чертежей, расчётов и оценок, предназначенное для профессионалов в области строительства и архитектуры.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub - приложение для управления проектами и предложениями в строительстве, предназначенное для генеральных подрядчиков и субподрядчиков.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360 - облачное ПО для оценки и управления строительством, предлагающее неограниченные сметы и проекты, управление процессами и автоматизацию.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc — это приложение для проектирования и продажи жилых домов, упрощающее процесс дизайна, оценки стоимости и строительства в онлайн-формате.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX — приложение для управления строительными проектами, позволяющее создавать и отслеживать проекты, бюджеты и счета с интеграцией в QuickBooks Online.

Handoff

Handoff

handoff.ai

Handoff — программа на основе ИИ для точного составления смет, создания предложений и управления платежами для подрядчиков по ремонту жилья.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire - это программное обеспечение для автоматизированной электрической оценки, упрощающее создание количеств и оценок из цифровых чертежей.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub - платформа для управления рабочими процессами субподрядчиков, обеспечивает организацию задач и улучшение сотрудничества в строительстве.

Projul

Projul

projul.com

Projul - облачное ПО для управления строительством, позволяющее отслеживать проекты, клиентов и финансы в одном месте и оптимизировать рабочие процессы.

BidLight

BidLight

bidlight.com

BidLight помогает архитекторам и дизайнерам оценивать затраты на труд, оборудование и материалы для 3D-дизайнов и делиться ими с клиентами в 3D-визуализаторе.

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre — облачная платформа для управления разработкой недвижимости, обеспечивающая автоматизацию, аналитику и инструменты для управления проектами.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws - облачная ERP-система для строительства и установки. Управляйте проектами, расчетами, запасами и рабочей силой с любого устройства.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete — это программа для управления тендерами и контрактами, упрощающая работу с предложениями, счетами и изменениями в условиях контракта.

247PRO

247PRO

247pro.com

Программное обеспечение 247PRO для оценки и управления проектами, предназначенное для подрядчиков и ремонтников, доступно в облаке и включает шаблоны для составления предложений.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

Buildee – приложение для расчета материалов и смет для строительных проектов, позволяет быстро измерять и считать по PDF чертежам.

canibuild

canibuild

canibuild.com

Приложение Canibuild позволяет пользователям эффективно управлять строительными проектами, интегрируя данные и оптимизируя процессы для принятия решений.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

LiveCosts - это программное обеспечение для автоматизированного управления затратами на строительство и отслеживания времени проектов.

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