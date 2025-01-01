Альтернативы - Circuit for Teams

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – онлайн-инструмент для создания интерактивных карт, аннотирования, анализа данных и совместной работы команд.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

Routific

Routific

routific.com

Routific помогает оптимизировать маршруты доставки, учитывая время и трафик, обеспечивая эффективное планирование и снижение затрат для бизнеса.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack - приложение для управления логистикой, позволяющее оптимизировать маршруты и контролировать доставку в реальном времени.

Nash

Nash

usenash.com

Nash — платформа для оптимизации и управления логистикой последней мили, позволяющая интегрировать внутренние флюты и 3PL, а также контролировать операции доставки.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack предлагает инструменты для автоматизации работы и отслеживания работников, улучшая производительность и надежность в разных отраслях.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - приложение для управления автопарком, которое предлагает инструменты для отслеживания, планирования и анализа производительности транспортных средств.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp — это система управления полевыми услугами, предлагающая оптимизацию маршрутов, настраиваемое мобильное приложение и автоматизированные отчеты для бизнеса.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - платформа для автоматизации доставки и транспортировки с ИИ, оптимизирующая маршруты и процессы в логистике для крупных компаний.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo - облачное решение для управления заказами, товарами и клиентами, позволяющее оптовикам и розничным продавцам оптимизировать свою деятельность.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute — приложение для оптимизации маршрутов доставки в реальном времени, позволяющее сокращать затраты и повышать эффективность логистики.

AntsRoute

AntsRoute

antsroute.com

AntsRoute — облачное приложение для планирования и оптимизации маршрутов, упрощающее управление логистикой и доставкой в режиме реального времени.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager — облачное приложение для планирования маршрутов, оптимизации доставок и управления логистикой в режиме реального времени.

Optiyol

Optiyol

optiyol.com

Optiyol — приложение для оптимизации маршрутов, которое снижает транспортные расходы и улучшает контроль за логистическими операциями.

Package.AI

Package.AI

package.ai

Package.AI — платформа для вовлечения клиентов в сфере мебели, оптимизирующая доставку и поддержку с использованием ИИ.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.

Routetitan

Routetitan

routetitan.com

Routetitan — приложение для быстрого и эффективного планирования маршрутов, отслеживания транспорта в режиме реального времени и управления автопарком.

Abivin vRoute

Abivin vRoute

abivin.com

Abivin vRoute - это программа для оптимизации маршрутов, управления автопарками и снижения логистических затрат в реальном времени.

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