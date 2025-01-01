Альтернативы - Certopus

Credly
credly.com
Credly — это платформа для создания и управления цифровыми значками и сертификатами, позволяющая отслеживать результаты программ учёта.
TruScholar
truscholar.io
TruScholar - платформа для создания, управления и проверки цифровых учетных данных, использующая технологию блокчейн для обеспечения их подлинности.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier — платформа для создания, управления и проверки цифровых сертификатов и значков для организаций и индивидуальных пользователей.
Certifier
certifier.io
Certifier - платформа для создания и управления цифровыми сертификатами, позволяющая быстро генерировать и настраивать сертификаты с аналитикой и шаблонами.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate - платформа для создания, выпуска и управления цифровыми сертификатами и значками, обеспечивающая их проверку и анализ.
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Приложение "Напоминание о сроке действия" помогает отслеживать истечение сроков документов, отправляя автоматические уведомления и позволяя загружать данные.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io - программное обеспечение для управления сертификатами в образовании, позволяющее создавать, отправлять и отслеживать цифровые сертификаты.
Accredible
accredible.com
Accredible - платформа для цифровых учетных данных, выпускающая и управляемая сертификатами и значками для образовательных учреждений и компаний.
CredSure
credsure.io
CredSure - платформа для управления цифровыми учетными данными, позволяющая создавать, выпускать и проверять сертификаты и значки с использованием технологии блокчейн.
Accredify
accredify.io
Accredify — платформа для выпуска и проверки цифровых документов, упрощая управление ими и обеспечивая безопасность и прозрачность.
NetCredential
netcredential.com
NetCredential упрощает создание, доставку, обмен и проверку цифровых сертификатов для организаций и пользователей.
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