Альтернативы - Certopus

Credly

Credly

credly.com

Credly — это платформа для создания и управления цифровыми значками и сертификатами, позволяющая отслеживать результаты программ учёта.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

TruScholar - платформа для создания, управления и проверки цифровых учетных данных, использующая технологию блокчейн для обеспечения их подлинности.

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier — платформа для создания, управления и проверки цифровых сертификатов и значков для организаций и индивидуальных пользователей.

Certifier

Certifier

certifier.io

Certifier - платформа для создания и управления цифровыми сертификатами, позволяющая быстро генерировать и настраивать сертификаты с аналитикой и шаблонами.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate - платформа для создания, выпуска и управления цифровыми сертификатами и значками, обеспечивающая их проверку и анализ.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

Приложение "Напоминание о сроке действия" помогает отслеживать истечение сроков документов, отправляя автоматические уведомления и позволяя загружать данные.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge.io - программное обеспечение для управления сертификатами в образовании, позволяющее создавать, отправлять и отслеживать цифровые сертификаты.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible - платформа для цифровых учетных данных, выпускающая и управляемая сертификатами и значками для образовательных учреждений и компаний.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure - платформа для управления цифровыми учетными данными, позволяющая создавать, выпускать и проверять сертификаты и значки с использованием технологии блокчейн.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify — платформа для выпуска и проверки цифровых документов, упрощая управление ими и обеспечивая безопасность и прозрачность.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredential упрощает создание, доставку, обмен и проверку цифровых сертификатов для организаций и пользователей.

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