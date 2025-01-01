Альтернативы - CentralReach

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice - это программное обеспечение для управления практикой в сфере здравоохранения, предлагающее функции назначения встреч, биллинга и телездравоохранения.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib - это приложение для поиска врачей и онлайн-записи на прием, упрощающее доступ к медицинским услугам.

Happify

Happify

happify.com

Happify - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее игры и занятия для управления стрессом и развития эмоциональной устойчивости.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD - облачное решение для медицинских практик, объединяющее клинические и бизнес-процессы, включая управление пациентами и телемедицину.

Valant

Valant

valant.io

Valant - облачная система электронных медицинских карт для специалистов по поведенческому здравоохранению, упрощающая администрирование и улучшение ухода за пациентами.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes - это облачное программное обеспечение для управления практикой и электронного медицинского обслуживания для специалистов в области психического здоровья.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusion - это облачная платформа для электронных медицинских карт, предназначенная для улучшения работы врачей и ухода за пациентами в США.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD - это приложение для управления медицинскими выставлениями, которое отслеживает претензии, планирует назначения и помогает снижать ошибки.

Weave

Weave

getweave.com

Weave объединяет телефонную систему и инструменты для роста в одной платформе для улучшения коммуникации и управления финансами в бизнесе.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza - приложение для коучей и практиков психического здоровья, которое упрощает взаимодействие с клиентами и управляет их заданиями и прогрессом.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla — помощник ИИ для врачей, упрощает документацию и администрирование, интегрируется с электронными картами, улучшается уход за пациентами.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest — это программное обеспечение для управления практикой психического здоровья, включающее инструменты для планирования, выставления счетов и телездравоохранения.

Jane

Jane

jane.app

Джейн - это платформа для управления здоровьем и практикой, предлагающая бронирование, напоминания, управление страховками и телездравоохранение в одном решении.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra - приложение для психического здоровья, предлагающее ресурсы для управления стрессом и беспокойством, а также доступ к психиатрическим специалистам.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote — приложение для автоматизации составления заметок для терапевтов, поддерживает разные форматы ввода и обеспечивает конфиденциальность данных.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribe — платформа для электронных медицинских записей, поддерживающая малые клиники и врачей. Управляет записями пациентов, назначениями и рецептами.

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

Rectangle Health - приложение для управления медицинской практикой, оптимизирующее процесс выставления счетов и упрощающее административные задачи.

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda предоставляет инструменты для автоматизации планирования в здравоохранении, облегчает создание графиков и управление ресурсами персонала.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie — платформа для управления медицинской практикой, обеспечивающая электронные медкарты, планирование, выставление счетов и телемедицину.

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

ICLINIC - это система управления для медицинских учреждений, оптимизирующая работу с записями пациентов и внутренней коммуникацией.

Carepatron

Carepatron

carepatron.com

Carepatron - это платформа для управления медицинскими практиками, предоставляющая инструменты для планирования, записи и взаимодействия с пациентами.

WebPT

WebPT

webpt.com

WebPT - это платформа для управления практикой физиотерапии, обеспечивающая удобное ведение медицинских записей, планирования и выставления счетов.

Zunta

Zunta

zunta.com

Zunta — облачная система для упрощения процесса выставления счетов, приема платежей и управленияCollections в домах престарелых.

Klara

Klara

klara.com

Klara - это платформа для управления коммуникацией между пациентами и медицинскими учреждениями, упрощая взаимодействие и повышая эффективность работы.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPractice — это платформа для терапевтов и клиницистов, позволяющая управлять SMS-напоминаниями, онлайн-записью и журналами.

RXNT

RXNT

rxnt.com

RXNT - это приложение для управления медицинской практикой, включающее электронные рецепты, медицинские записи, расписания пациентов и выставление счетов.

Profi

Profi

profi.io

Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.

Azalea Health

Azalea Health

azaleahealth.com

Azalea Health - платформа для электронных медицинских карт, управления практикой, финансов и телездравоохранения для медицинских учреждений.

IntelyCare

IntelyCare

intelycare.com

Приложение IntelyCare позволяет медицинским работникам управлять графиками, находить смены и обмениваться ими в одном месте, улучшая баланс работы и личной жизни.

Osmind EHR

Osmind EHR

osmind.org

Osmind EHR — система электронных медицинских карт для психического здоровья, оптимизирующая управление данными пациентов и улучшение ухода.

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