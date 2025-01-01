Альтернативы - CentralReach

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice - это программное обеспечение для управления практикой в сфере здравоохранения, предлагающее функции назначения встреч, биллинга и телездравоохранения.
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib - это приложение для поиска врачей и онлайн-записи на прием, упрощающее доступ к медицинским услугам.
Happify
happify.com
Happify - приложение для улучшения психического здоровья, предлагающее игры и занятия для управления стрессом и развития эмоциональной устойчивости.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD - облачное решение для медицинских практик, объединяющее клинические и бизнес-процессы, включая управление пациентами и телемедицину.
Valant
valant.io
Valant - облачная система электронных медицинских карт для специалистов по поведенческому здравоохранению, упрощающая администрирование и улучшение ухода за пациентами.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes - это облачное программное обеспечение для управления практикой и электронного медицинского обслуживания для специалистов в области психического здоровья.
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusion - это облачная платформа для электронных медицинских карт, предназначенная для улучшения работы врачей и ухода за пациентами в США.
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD - это приложение для управления медицинскими выставлениями, которое отслеживает претензии, планирует назначения и помогает снижать ошибки.
Weave
getweave.com
Weave объединяет телефонную систему и инструменты для роста в одной платформе для улучшения коммуникации и управления финансами в бизнесе.
Quenza
quenza.com
Quenza - приложение для коучей и практиков психического здоровья, которое упрощает взаимодействие с клиентами и управляет их заданиями и прогрессом.
Nabla
nabla.com
Nabla — помощник ИИ для врачей, упрощает документацию и администрирование, интегрируется с электронными картами, улучшается уход за пациентами.
TheraNest
theranest.com
TheraNest — это программное обеспечение для управления практикой психического здоровья, включающее инструменты для планирования, выставления счетов и телездравоохранения.
Jane
jane.app
Джейн - это платформа для управления здоровьем и практикой, предлагающая бронирование, напоминания, управление страховками и телездравоохранение в одном решении.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra - приложение для психического здоровья, предлагающее ресурсы для управления стрессом и беспокойством, а также доступ к психиатрическим специалистам.
Supanote
supanote.ai
Supanote — приложение для автоматизации составления заметок для терапевтов, поддерживает разные форматы ввода и обеспечивает конфиденциальность данных.
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe — платформа для электронных медицинских записей, поддерживающая малые клиники и врачей. Управляет записями пациентов, назначениями и рецептами.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Rectangle Health - приложение для управления медицинской практикой, оптимизирующее процесс выставления счетов и упрощающее административные задачи.
QGenda
qgenda.com
QGenda предоставляет инструменты для автоматизации планирования в здравоохранении, облегчает создание графиков и управление ресурсами персонала.
Healthie
legion.health
Healthie — платформа для управления медицинской практикой, обеспечивающая электронные медкарты, планирование, выставление счетов и телемедицину.
iClinic
iclinic.com.br
ICLINIC - это система управления для медицинских учреждений, оптимизирующая работу с записями пациентов и внутренней коммуникацией.
Carepatron
carepatron.com
Carepatron - это платформа для управления медицинскими практиками, предоставляющая инструменты для планирования, записи и взаимодействия с пациентами.
WebPT
webpt.com
WebPT - это платформа для управления практикой физиотерапии, обеспечивающая удобное ведение медицинских записей, планирования и выставления счетов.
Zunta
zunta.com
Zunta — облачная система для упрощения процесса выставления счетов, приема платежей и управленияCollections в домах престарелых.
Klara
klara.com
Klara - это платформа для управления коммуникацией между пациентами и медицинскими учреждениями, упрощая взаимодействие и повышая эффективность работы.
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice — это платформа для терапевтов и клиницистов, позволяющая управлять SMS-напоминаниями, онлайн-записью и журналами.
RXNT
rxnt.com
RXNT - это приложение для управления медицинской практикой, включающее электронные рецепты, медицинские записи, расписания пациентов и выставление счетов.
Profi
profi.io
Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.
Azalea Health
azaleahealth.com
Azalea Health - платформа для электронных медицинских карт, управления практикой, финансов и телездравоохранения для медицинских учреждений.
IntelyCare
intelycare.com
Приложение IntelyCare позволяет медицинским работникам управлять графиками, находить смены и обмениваться ими в одном месте, улучшая баланс работы и личной жизни.
Osmind EHR
osmind.org
Osmind EHR — система электронных медицинских карт для психического здоровья, оптимизирующая управление данными пациентов и улучшение ухода.
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