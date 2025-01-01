Альтернативы - Carta

Fidelity

Fidelity

fidelity.com

Приложение Fidelity Investments позволяет управлять финансами, следить за пенсионными сбережениями и проводить инвестиции через смартфоны.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin — платформа для финансовой аналитики, позволяющая отслеживать и анализировать портфели, создавать отчёты и исследовать акции и макроданные.

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

Monarch - приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы, расходы и сбережения, управлять бюджетом и планировать финансовое будущее.

Betterment

Betterment

betterment.com

Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity — платформа для управления отношениями, интегрирующая данные для улучшения взаимодействия и поиска возможностей в финансовом и других секторах.

Clearco

Clearco

clear.co

Clearco предоставляет финансирование на основе доходов для стартапов, позволяя сохранить долю собственности и получая капитал для роста.

Easop

Easop

easop.com

Easop – это решение для управления долевыми выплатами для стартапов, позволяющее автоматизировать процесс и управлять налогами для сотрудников по всему миру.

Qapita

Qapita

qapita.com

Qapita - платформа для управления акциями, помогающая компаниям организовать и контролировать структуру акционерного капитала и управлять планами ESOP.

Nana Fund

Nana Fund

nana.fund

Приложение Nana Fund соединяет бизнесы, принадлежащие ветеранам, с возможностями финансирования, включая гранты, кредиты и венчурный капитал.

AngelList

AngelList

angellist.com

AngelList – платформа для инвесторов и основателей стартапов, предлагающая услуги управления и инвестиции в стартапы.

RightCapital

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital - это финансовое планирование для консультантов и клиентов, упрощающее управление финансами, налогами и оценкой рисков.

Tresmark

Tresmark

tresmark.com

Tresmark предоставляет доступ к глобальным рынкам в реальном времени, включая валюты и акции, а также инструменты для анализа и уведомления о событиях.

Nitrogen

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Азот - платформа для финансовых консультантов, упрощающая вовлечение клиентов и управление портфелем с автоматизацией извлечения данных.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com — платформа для управления компенсациями, предоставляющая информацию о заработной плате, льготах и тенденциях для работодателей и работников.

Kubera

Kubera

kubera.com

Kubera — это приложение для отслеживания активов, включая акции, криптовалюту и недвижимость, с поддержкой многих банков и финансовых учреждений.

Finta

Finta

trustfinta.com

Finta — платформа с ИИ для упрощения фандрайзинга и взаимодействия с инвесторами, включая защиту документов и управление акциями.

Cake

Cake

cakeequity.com

Приложение Cake позволяет управлять акциями, моделировать увеличение капитала и вести учет акционеров по всему миру.

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio - платформа для управления компенсациями, помогающая компаниям в Европе привлекать и удерживать таланты через прозрачную оценку зарплат и автоматизированный анализ.

Investipal

Investipal

investipal.co

Investipal - приложение для автоматизированного управления инвестициями, предлагающее персонализированные портфели и обновления в реальном времени.

Ledgy

Ledgy

ledgy.com

Ledgy — платформа для управления акциями, автоматизирующая процессы учета и отчетности, обеспечивая соответствие нормативным требованиям.

Altruist

Altruist

altruist.com

Altruist — платформа для независимых финансовых консультантов, упрощающая управление учетными записями клиентов и автоматизирующая рутинные задачи.

Visible

Visible

visible.vc

Приложение Visible позволяет обновлять инвесторов, привлекать капитал и отслеживать метрики с одной платформы для стартапов и инвесторов.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.

Vyzer

Vyzer

vyzer.co

Vyzer – платформа для управления богатством, объединяющая отслеживание инвестиций, финансовое планирование, прогнозы и бенчмаркинг в одном решении.

Quoroom

Quoroom

quoroom.com

Quoroom — платформа для управления инвестициями, предназначенная для инвесторов и основателей, упрощает отношения, юридические процедуры и распределение активов.

Sprout

Sprout

getsprout.co

Sprout — это решение для управления акциями и токенами, помогающее компаниям управлять акциями, ESOP, токенами, привлечением средств и инвесторами на одной платформе.

Mantle

Mantle

withmantle.com

Mantle — платформа для управления акциями, использующая ИИ. Позволяет отслеживать и управлять собственностью, упрощая рабочие процессы и принимая обоснованные решения.

Juniper Square

Juniper Square

junipersquare.com

Juniper Square — это платформа для управления фондами и административных решений, помогающая управляющим и инвесторам на всех этапах инвестиционного цикла.

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth — швейцарский робо-адвизор для управления инвестициями, предлагающий гибкое вложение в акции и пенсионные планы с низкими сборами.

Pulley

Pulley

pulley.com

Pulley — платформа для управления капиталом, предоставляющая инструменты для принятия решений по акциям и поддержки соблюдения норм.

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