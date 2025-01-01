Альтернативы - Carta

Fidelity
fidelity.com
Приложение Fidelity Investments позволяет управлять финансами, следить за пенсионными сбережениями и проводить инвестиции через смартфоны.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin — платформа для финансовой аналитики, позволяющая отслеживать и анализировать портфели, создавать отчёты и исследовать акции и макроданные.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch - приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы, расходы и сбережения, управлять бюджетом и планировать финансовое будущее.
Betterment
betterment.com
Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.
Affinity
affinity.co
Affinity — платформа для управления отношениями, интегрирующая данные для улучшения взаимодействия и поиска возможностей в финансовом и других секторах.
Clearco
clear.co
Clearco предоставляет финансирование на основе доходов для стартапов, позволяя сохранить долю собственности и получая капитал для роста.
Easop
easop.com
Easop – это решение для управления долевыми выплатами для стартапов, позволяющее автоматизировать процесс и управлять налогами для сотрудников по всему миру.
Qapita
qapita.com
Qapita - платформа для управления акциями, помогающая компаниям организовать и контролировать структуру акционерного капитала и управлять планами ESOP.
Nana Fund
nana.fund
Приложение Nana Fund соединяет бизнесы, принадлежащие ветеранам, с возможностями финансирования, включая гранты, кредиты и венчурный капитал.
AngelList
angellist.com
AngelList – платформа для инвесторов и основателей стартапов, предлагающая услуги управления и инвестиции в стартапы.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital - это финансовое планирование для консультантов и клиентов, упрощающее управление финансами, налогами и оценкой рисков.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark предоставляет доступ к глобальным рынкам в реальном времени, включая валюты и акции, а также инструменты для анализа и уведомления о событиях.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Азот - платформа для финансовых консультантов, упрощающая вовлечение клиентов и управление портфелем с автоматизацией извлечения данных.
Salary.com
salary.com
Salary.com — платформа для управления компенсациями, предоставляющая информацию о заработной плате, льготах и тенденциях для работодателей и работников.
Kubera
kubera.com
Kubera — это приложение для отслеживания активов, включая акции, криптовалюту и недвижимость, с поддержкой многих банков и финансовых учреждений.
Finta
trustfinta.com
Finta — платформа с ИИ для упрощения фандрайзинга и взаимодействия с инвесторами, включая защиту документов и управление акциями.
Cake
cakeequity.com
Приложение Cake позволяет управлять акциями, моделировать увеличение капитала и вести учет акционеров по всему миру.
Ravio
ravio.com
Ravio - платформа для управления компенсациями, помогающая компаниям в Европе привлекать и удерживать таланты через прозрачную оценку зарплат и автоматизированный анализ.
Investipal
investipal.co
Investipal - приложение для автоматизированного управления инвестициями, предлагающее персонализированные портфели и обновления в реальном времени.
Ledgy
ledgy.com
Ledgy — платформа для управления акциями, автоматизирующая процессы учета и отчетности, обеспечивая соответствие нормативным требованиям.
Altruist
altruist.com
Altruist — платформа для независимых финансовых консультантов, упрощающая управление учетными записями клиентов и автоматизирующая рутинные задачи.
Visible
visible.vc
Приложение Visible позволяет обновлять инвесторов, привлекать капитал и отслеживать метрики с одной платформы для стартапов и инвесторов.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity — платформа для найма, связывающая компании с талантами и предоставляющая работникам доступ к вакансиям и проектам, а также дополнительным возможностям.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer – платформа для управления богатством, объединяющая отслеживание инвестиций, финансовое планирование, прогнозы и бенчмаркинг в одном решении.
Quoroom
quoroom.com
Quoroom — платформа для управления инвестициями, предназначенная для инвесторов и основателей, упрощает отношения, юридические процедуры и распределение активов.
Sprout
getsprout.co
Sprout — это решение для управления акциями и токенами, помогающее компаниям управлять акциями, ESOP, токенами, привлечением средств и инвесторами на одной платформе.
Mantle
withmantle.com
Mantle — платформа для управления акциями, использующая ИИ. Позволяет отслеживать и управлять собственностью, упрощая рабочие процессы и принимая обоснованные решения.
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square — это платформа для управления фондами и административных решений, помогающая управляющим и инвесторам на всех этапах инвестиционного цикла.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth — швейцарский робо-адвизор для управления инвестициями, предлагающий гибкое вложение в акции и пенсионные планы с низкими сборами.
Pulley
pulley.com
Pulley — платформа для управления капиталом, предоставляющая инструменты для принятия решений по акциям и поддержки соблюдения норм.
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