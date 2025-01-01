Альтернативы - Bunny Studio

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr - это онлайн-рынок фриланс-услуг, где пользователи могут находить и нанимать фрилансеров в различных категориях для выполнения проектов.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer - платформа для поиска и найма фрилансеров и веб-разработчиков, позволяющая быстро получать предложения и управлять проектами.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble — платформа для дизайнеров, где они могут делиться своими работами, получать обратную связь и находить вакансии в мировой креативной индустрии.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour — платформа для поиска фрилансеров и размещения вакансий, позволяющая компаниям и подрядчикам находить исполнителей услуг по всему миру.

Malt

Malt

malt.com

Malt — это платформа для соединения фрилансеров и компаний в Европе, позволяющая управлять проектами и обеспечивать безопасные платежи.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker - это платформа для поиска местных специалистов, где пользователи могут публиковать задачи и получать предложения от исполнителей.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal — платформа для связи бизнеса с квалифицированными разработчиками no-code и low-code для создания приложений и интеграции API.

Contra

Contra

contra.com

Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Приложение Alura Market соединяет продавцов Etsy с проверенными фрилансерами для оптимизации торговых списков и повышения видимости магазинов.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Приложение Bark.com оценивает местные компании и помогает найти лучших специалистов для быстрого выполнения работы.

Comeup

Comeup

comeup.com

Приложение Comeup предлагает услуги онлайн с 2013 года. Выберите нужную услугу и оформите заказ за несколько кликов.

Arc

Arc

arc.dev

Arc — это платформа для удаленной работы, которая помогает разработчикам находить вакансии и строить карьеру из любой точки мира.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask.com — это глобальная платформа для фриланса, позволяющая пользователям получать услуги без банковского счета и без комиссий для продавцов.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius – платформа для быстрого и эффективного поиска и найма внештатных специалистов с автоматизированным управлением проектами и оплатой.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer - онлайн платформа для фрилансеров и работодателей, где можно искать работу, предлагать проекты и безопасно проводить платежи.

Turing

Turing

turing.com

Turing создает и внедряет решения с генеративным ИИ для организаций, работающих с большими объемами данных.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Приложение Fastwork помогает находить профессиональных фрилансеров для выполнения работ или предлагать свои услуги в качестве фрилансера.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Crowd - платформа для найма дизайнеров и инженеров для услуг САПР, включая 3D-моделирование и разработку продуктов.

Andela

Andela

andela.com

Andela - платформа, соединяющая бизнес с квалифицированными технологами по всему миру, предлагающая гибкий рынок талантов и управление проектами.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess - платформа для найма фрилансеров и упрощения создания качественного контента для бизнеса и агентств.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

Feedcoyote — платформа для фрилансеров, позволяющая создавать команды, сотрудничать над проектами и управлять ими с помощью встроенных инструментов.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple — это сеть лучших 1% фрилансеров-разработчиков и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов.

notch

notch

notch.financial

Notch — это программа для автоматизации дебиторской задолженности, позволяющая управлять счетами, платежами и сверкой на одной платформе.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain — платформа для поиска и найма проверенных тренеров по ИИ и аннотаторов данных из более 110 стран для проектов различной сложности.

Contently

Contently

contently.com

Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.

Proxify

Proxify

proxify.io

Proxify соединяет разработчиков с возможностями труда, предлагая им удаленные вакансии и позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру.

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