Альтернативы - BridgeU

Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
Huntr
huntr.co
Huntr - приложение для поиска работы, позволяющее собирать вакансии, отслеживать заявки, устанавливать напоминания и управлять процессом трудоустройства.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi — это платформа карьерного центра для университетов в Азии. Она предлагает создание резюме, порталы вакансий и инструменты для виртуальных ярмарок.
Skyward
skyward.com
Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.
12Twenty
12twenty.com
Приложение 12Twenty помогает работодателям и соискателям находить подходящие вакансии и управлять процессом найма с акцентом на защиту конфиденциальности.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.
Prepler
prepler.com
Приложение Prepler помогает студентам планировать обучение, обеспечивая понимание требований к степени и последовательности курсов для достижения целей.
Freckle
freckle.com
Freckle - приложение для адаптивной практики в математике и английском языке, помогающее учителям индивидуализировать обучение и отслеживать успеваемость учащихся.
Xello
xello.world
Xello - онлайн-инструмент для планирования карьеры и образования, помогающий студентам исследовать интересы и создавать планы для достижения целей.
RaiseMe
raise.me
Raiseme - платформа для студентов, помогающая получить микростипендии на основе учебных достижений и содействующая подготовке к поступлению в колледж.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education - это платформа для анализа благосостояния учащихся, обеспечения поддержки и улучшения условий обучения в школах.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore — это приложение для управления процессами подготовки к колледжу для консультантов, студентов и родителей, с функциями автоматизации и обмена данными.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays помогает K-12 школам связываться с более чем 1800 колледжами и университетами, обеспечивая доступ к событиям и контенту.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad — это веб-платформа, помогающая студентам устанавливать цели после школы и отслеживать прогресс, связывая их с колледжами и работодателями.
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