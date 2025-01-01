Альтернативы - BitNinja

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.

Virusdie

Virusdie

virusdie.com

Virusdie — инструмент для обеспечения безопасности сайтов с автоматической очисткой и защитой в один клик. Доступна помощь экспертов по безопасности.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri - это решение для защиты веб-сайтов от угроз, фильтрующее вредоносный трафик и предоставляющее инструменты сканирования и удаления вредоносных программ.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath - это платформа облачных вычислений, предлагающая услуги по доставке контента и безопасности для улучшения веб-эффективности.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics — платформа, позволяющая управлять несколькими CDN для улучшения производительности сайтов и предотвращения простоев.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha — это платформа для защиты веб-сайтов от ботов и злоупотреблений, обеспечивая конфиденциальность и легкую интеграцию с различными сервисами.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Harness

Harness

harness.io

Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.

SentryPage

SentryPage

sentrypage.com

SentryPage — инструмент для мониторинга веб-страниц на предмет несанкционированных изменений и вторжений, включает в себя системы для выявления атак и внешних ресурсов.

Trust Guard

Trust Guard

trustguard.com

Приложение Trust Guard обеспечивает безопасность сайтов, проводя три типа сканирования на наличие уязвимостей и предоставляя знаки доверия для повышения продаж.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security помогает выявлять уязвимости в веб-приложениях и API, предоставляя рекомендации для их устранения и интеграцию с CI/CD.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.

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