Альтернативы - Aqua Security

GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.
Fastly
fastly.com
Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Pentera
pentera.io
Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.
Ethiack
ethiack.com
Ethiack — это инструмент для выявления уязвимостей в цифровой инфраструктуре с использованием этического взлома и управления внешними атаками.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe - это SaaS-решение для управления безопасностью программных артефактов, обеспечивая контроль и автоматизацию в управлении SBOM.
Malcare
malcare.com
Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.
Vanta
vanta.com
Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.
© 2025 WebCatalog, Inc.