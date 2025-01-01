Альтернативы - Aqua Security

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.

Ethiack

Ethiack

ethiack.com

Ethiack — это инструмент для выявления уязвимостей в цифровой инфраструктуре с использованием этического взлома и управления внешними атаками.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Scribe Security

Scribe Security

scribesecurity.com

Scribe - это SaaS-решение для управления безопасностью программных артефактов, обеспечивая контроль и автоматизацию в управлении SBOM.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.

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