Альтернативы - Appcast

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Manatal
manatal.com
Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.
Built In
builtin.com
Встроенный - это онлайн-платформа для поиска работы в стартапах и IT-компаниях, а также новостей и событий в технологической сфере.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
Adway
adway.ai
Приложение Adway автоматизирует маркетинг рекрутинга в соцсетях, упрощая привлечение талантов для компаний.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee - система отслеживания заявителей, помогающая оптимизировать процесс найма через автоматизацию, интеграцию и управление кандидатами.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs — приложение для поиска работы на полный и неполный рабочий день в различных областях. Доступно в Сингапуре, Индонезии, Австралии и других странах.
Sense
sensehq.com
Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.
100Hires
100hires.com
100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.
Talentfy
talentify.io
Talentfy — приложение для рекрутеров, позволяющее собирать кандидатов из бесплатных и платных источников и поддерживать их вовлеченность в процессе найма.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR – это ПО для набора персонала, оптимизирующее процесс найма, позволяющее находить и привлекать кандидатов через интуитивный интерфейс.
Phenom
phenom.com
Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.
Crelate
crelate.com
Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro - облачное приложение для управления процессом найма, предлагающее инструменты для рекрутинга, обработки заявок и взаимодействия с кандидатами.
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