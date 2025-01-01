Альтернативы - Appcast

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.

Built In

Built In

builtin.com

Встроенный - это онлайн-платформа для поиска работы в стартапах и IT-компаниях, а также новостей и событий в технологической сфере.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

Adway

Adway

adway.ai

Приложение Adway автоматизирует маркетинг рекрутинга в соцсетях, упрощая привлечение талантов для компаний.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy — это платформа для SMS и email-коммуникаций, использующая AI для автоматизации взаимодействия с клиентами и повышения продуктивности бизнеса.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee - система отслеживания заявителей, помогающая оптимизировать процесс найма через автоматизацию, интеграцию и управление кандидатами.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs — приложение для поиска работы на полный и неполный рабочий день в различных областях. Доступно в Сингапуре, Индонезии, Австралии и других странах.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires - это система отслеживания заявителей, упрощающая найм, с интеграцией с Gmail и Календарем, функциями управления кандидатами и автоматизацией процессов.

Talentfy

Talentfy

talentify.io

Talentfy — приложение для рекрутеров, позволяющее собирать кандидатов из бесплатных и платных источников и поддерживать их вовлеченность в процессе найма.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR – это ПО для набора персонала, оптимизирующее процесс найма, позволяющее находить и привлекать кандидатов через интуитивный интерфейс.

Phenom

Phenom

phenom.com

Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro - облачное приложение для управления процессом найма, предлагающее инструменты для рекрутинга, обработки заявок и взаимодействия с кандидатами.

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