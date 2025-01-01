Альтернативы - Searchie

Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal - платформа для оценки навыков разработчиков с использованием онлайн-задач, поддерживающая более 70 языков программирования для рекрутинга и обучения.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth - это платформа для оценки кодирования, позволяющая рекрутерам проверять навыки кандидатов с помощью тестов и автоматической оценки.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.

Codility

Codility

codility.com

Codility - платформа для онлайн-оценки навыков программирования, помогая компаниям проводить технические собеседования и отбор кандидатов.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla - платформа для оценки навыков кандидатов с помощью более 230 тестов, включая когнитивные способности и навыки программирования.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech - платформа для объективной оценки технических и мягких навыков кандидатов с помощью настраиваемых тестов и интервью, обеспечивая защиту от мошенничества.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl - платформа для онлайн-оценки навыков кандидатов, поддерживающая найм и обучение в организациях.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered позволяет автоматизировать процесс найма, предлагая настраиваемые симуляции рабочих задач для оценки квалификации кандидатов и улучшения подбора персонала.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Interviewer.AI - платформа для автоматизации собеседований с использованием видеоинтервью и ИИ, упрощает процесс оценки и подбора кандидатов.

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix - это платформа для одностороннего видео-интервью, упрощающая процесс найма и позволяющая быстро оценивать кандидатов.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video — платформа для создания видеоотзывов, упрощает сбор, редактирование и обмен видео для маркетинга и внутренней коммуникации.

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire — платформа для видео-интервью, оптимизирующая процесс найма и позволяющая проводить односторонние и живые интервью.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.

Phonic

Phonic

phonic.ai

Phonic позволяет проводить опросы с помощью голосовых и видеозаписей, обеспечивая более полные и эмоциональные ответы от респондентов.

Harver

Harver

harver.com

Harver - платформа для оптимизации найма, предлагающая инструменты для оценки кандидатов и снижения смещения в процессе обработки заявок.

Willo

Willo

willo.video

Willo - платформа для видеособеседований, позволяющая кандидатам записывать интервью в удобное для них время без обязательств и оплаты.

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite - это платформа для набора персонала, которая помогает компаниям находить, нанимать и адаптировать кандидатов с помощью инструментов для управления процессом найма.

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight — платформа для видеоинтервью, упрощающая подбор персонала с возможностью создания интервью, обмена видео и оценки кандидатов.

Screenify

Screenify

screenify.ai

Screenify — это платформа для аудио/видео интервьюирования с использованием ИИ, помогающая компаниям отбирать кандидатов.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro - облачное приложение для управления процессом найма, предлагающее инструменты для рекрутинга, обработки заявок и взаимодействия с кандидатами.

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