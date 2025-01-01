Альтернативы - Acadle

Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами с поддержкой различных форматов контента и аналитикой.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
Sana AI
sana.ai
Sana — это платформа для обучения с использованием ИИ, позволяющая организациям делиться знаниями, автоматизировать задачи и управлять обучением сотрудников.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая курсы и лаборатории для обучения навыкам DevOps и облачным технологиям.
LearnDash
learndash.com
LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — облачная платформа для управления знаниями и обучением, позволяющая создавать курсы, отслеживать прогресс и обмениваться учебным контентом.
iSpring Learn
ispringsolutions.com
iSpring Learn — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая инструменты для создания курсов, автоматизации, отчётности и мобильного доступа.
Schoox
schoox.com
Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для документирования и обучения, помогающая организациям создавать, управлять и делиться стандартными процессами и процедурами.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
Litmos
litmos.com
Litmos — облачная система управления обучением, позволяющая компаниям создавать и управлять курсами для сотрудников, клиентов и партнеров.
Disco
disco.co
Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Skillsboard — платформа для управления и развития навыков, позволяющая отслеживать прогресс, ставить цели и получать обратную связь.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Cloud Assess
cloudassess.com
Облачная оценка - это платформа для обучения и оценки навыков, предлагающая различные методы обучения и инструменты для создания курсов.
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