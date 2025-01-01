Альтернативы - Acadle

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами с поддержкой различных форматов контента и аналитикой.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana — это платформа для обучения с использованием ИИ, позволяющая организациям делиться знаниями, автоматизировать задачи и управлять обучением сотрудников.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая курсы и лаборатории для обучения навыкам DevOps и облачным технологиям.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn — облачная платформа для управления знаниями и обучением, позволяющая создавать курсы, отслеживать прогресс и обмениваться учебным контентом.

iSpring Learn

iSpring Learn

ispringsolutions.com

iSpring Learn — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая инструменты для создания курсов, автоматизации, отчётности и мобильного доступа.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual — это платформа для документирования и обучения, помогающая организациям создавать, управлять и делиться стандартными процессами и процедурами.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.

Litmos

Litmos

litmos.com

Litmos — облачная система управления обучением, позволяющая компаниям создавать и управлять курсами для сотрудников, клиентов и партнеров.

Disco

Disco

disco.co

Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

Skillsboard — платформа для управления и развития навыков, позволяющая отслеживать прогресс, ставить цели и получать обратную связь.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Облачная оценка - это платформа для обучения и оценки навыков, предлагающая различные методы обучения и инструменты для создания курсов.

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