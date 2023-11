RunMan: Race Around the World é um jogo de plataforma onde você, como o runman mais rápido do mundo, precisa provar seu valor e continuar correndo! Simplesmente corra em direção ao fim e supere todos os obstáculos que estiverem em seu caminho. Lembre-se de ganhar impulso para correr mais rápido! Correr é fácil e divertido! Vamos aproveitar a corrida agora!

Site: poki.com

