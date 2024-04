Baseado em neurociência e psicologia: Nossos jogos são baseados em estudos e pesquisas de décadas em neurociência e psicologia. Cada enredo dos nossos jogos está fortemente relacionado com teorias e conceitos psicológicos. Validado: Nossos jogos são validados e testados em processos de recrutamento reais. Os resultados dos nossos jogos estão altamente correlacionados com os testes tradicionais Rumo ao futuro, não ao passado: Não se trata de “Não se trata do que fizeram no passado?” mas “O que eles podem realizar no futuro?” Currículo vs Jogos: A probabilidade de prever o desempenho futuro de alguém com base no CV é de 13%

Site: metacog.mn

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Metacog. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.