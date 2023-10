NetEase Youdao é a principal empresa de aprendizagem inteligente da China, comprometida em fornecer produtos e serviços de aprendizagem 100% orientados ao usuário. Fundada em 2006, a Youdao criou uma série de produtos de ferramentas de aprendizagem boca a boca populares entre os usuários, como: NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes, etc. Em 2014, NetEase Youdao anunciou sua entrada oficial na indústria de educação na Internet. Em abril de 2018, a NetEase Youdao concluiu seu primeiro financiamento estratégico, com uma avaliação pós-investimento de US$ 1,12 bilhão, tornando-a um dos unicórnios. Em outubro de 2019, a NetEase Youdao foi listada com sucesso na Bolsa de Valores de Nova York com o código de ações "DAO", tornando-se a primeira empresa listada de forma independente do Grupo NetEase.

Site: cidian.youdao.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com YoudaoDict. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.