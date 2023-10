Яндекс Директ

Yandex.Direct é um serviço de publicidade russo para colocação de anúncios contextuais no Yandex. A publicidade contextual pode ajudar a impulsionar as vendas e atrair novos clientes. Os anúncios serão exibidos para usuários que procuram seus produtos ou serviços online. Yandex Direct é um serviço de colocação de publicidade contextual no Yandex e em sites parceiros de sua rede de publicidade. A publicidade contextual ajuda a aumentar as vendas e atrair novos clientes. O anúncio é visualizado por usuários que já procuram os produtos ou serviços do anunciante na internet.

Site: direct.yandex.ru

