Яндекс Вебмастер

Estatísticas de consulta de pesquisa Rastreamos consultas para as quais o site é mostrado nas pesquisas. O serviço permite monitorar como as impressões, o número de cliques, a CTR dos snippets e outros indicadores mudam. Qualidade do site Mostraremos como melhorar seu site. Compare-o com os recursos dos concorrentes e obtenha dicas sobre como tornar seu site mais útil e atraente. Verificando a exibição em dispositivos móveis Verificaremos se o seu site é exibido corretamente em smartphones e tablets - por exemplo, se contém elementos que criam problemas para navegadores móveis. Diagnóstico técnico Iremos notificá-lo sobre erros do site e dar recomendações sobre como eliminá-los. O webmaster verifica automaticamente o site usando mais de 30 parâmetros. Verificando violações das regras do mecanismo de pesquisa Iremos informá-lo sobre todas as violações encontradas no site. As informações são coletadas em uma seção especial. Depois de corrigir todos os problemas, você pode relatar isso ao Yandex usando o botão “Consertei tudo”. Trabalhando com avaliações de sites Iremos notificá-lo sobre novos comentários sobre o site para que você possa respondê-los rapidamente. Seus comentários serão marcados como oficiais. Páginas turbo para lojas online Criaremos uma versão Turbo da sua loja, que carrega mais rápido em dispositivos móveis. Isso ajudará a reduzir rejeições e aumentar as conversões. Recomendações integradas, pagamento conveniente, preenchimento automático de formulários. Páginas turbo para sites de conteúdo Criaremos uma versão leve do site que carrega mais rápido em dispositivos móveis. Isso ajudará a reduzir rejeições, aumentar o alcance e o lucro do seu site. Rastrear páginas do site Os robôs de busca valorizam a qualidade e a originalidade do conteúdo. Mostraremos como informar rapidamente nosso robô sobre novas páginas do site rastreando o contador Metrica ou o arquivo Sitemap. Exibição visual da indexação Vamos coletar todos os principais indicadores de indexação em uma interface: isso torna mais conveniente monitorar o processo de coleta de dados e determinar as causas dos problemas de indexação. Gerenciamento da estrutura do site Ajudaremos você a agrupar pequenas seções do site e a criar seções virtuais comuns para páginas de diferentes seções. Por exemplo, tal seção poderia coletar informações sobre todas as páginas com a palavra “tabela” no endereço.

Site: webmaster.yandex.ru

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Яндекс Вебмастер. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.