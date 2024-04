Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Wowzi no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Wowzi é uma empresa tecnológica líder mundial que permite às PME, multinacionais, agências criativas, empresas de investigação e ONG ligarem-se à nossa diversificada comunidade de criadores africanos. A plataforma Wowzi ajuda as marcas a liberar o poder do marketing de criadores para sua publicidade social. A Wowzi está sediada em Nairobi, Quénia, com equipas no Gana, Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Uganda e em toda a Europa.

Site: wowzi.co

