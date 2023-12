Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Kenya Airways no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Kenya Airways Ltd., mais conhecida como Kenya Airways, é a companhia aérea de bandeira do Quênia. A empresa foi fundada em 1977, após a dissolução da East African Airways. Sua sede está localizada em Embakasi, Nairobi, com hub no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta.

Site: kenya-airways.com

