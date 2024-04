Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de WideBot no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

WideBot é a plataforma líder de construção de chatbot de IA conversacional com foco em árabe na região MENA. Nossa missão é capacitar as empresas com bots alimentados por IA que conversam como seres humanos, para que possam construir relacionamentos sólidos com seus clientes e maximizar seus resultados por meio de uma experiência personalizada e contínua. Oferecemos soluções básicas a completas, desde treinamento e construção de dados, adaptação e otimização até hospedagem e manutenção, com suporte técnico contínuo.

Categorias :

Site: widebot.net

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com WideBot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.