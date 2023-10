企业微信 WeCom é uma ferramenta profissional de gerenciamento de escritório criada pela equipe Tencent WeChat para empresas. Conectado com mensagens WeChat, miniprogramas e WeChat Pay, possui um poderoso recurso de mensagens alinhado com o WeChat e vem com uma ampla variedade de aplicativos OA gratuitos para ajudar as empresas a obter uma experiência eficiente de trabalho e gerenciamento dentro e fora da organização. Com segurança abrangente, certificação autorizada internacional e criptografia em nível de banco, garantirá a segurança dos dados da sua empresa.

