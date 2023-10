WebMD é uma empresa americana conhecida principalmente como editora online de notícias e informações relacionadas à saúde e ao bem-estar humano. O site inclui informações relativas a drogas. É um dos principais sites de saúde por visitantes únicos. Foi fundada em 1998 pelo empresário da Internet Jeff Arnold. No início de 1999, fazia parte de uma fusão tripartida com a Sapient Health Network (SHN) e a Direct Knowledge (DMK). A SHN começou em Portland, OR, em 1996, por Jim Kean, Bill Kelly e Kris Nybakken, que trabalharam juntos em uma editora de CD-ROM, Creative Multimedia. Mais tarde, em 1999, a WebMD se fundiu com a Healtheon, fundada pelo fundador da Netscape Communications, Jim Clark.

Site: webmd.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com WebMD. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.