Um nome sinônimo de sucesso, VMC é um instituto de treinamento de primeira linha para IIT-JEE, NEET, Foundation e outros exames de prestígio como BITSAT, KVPY etc. Com um legado de sucesso, continuando por mais de 3 décadas e com as mais altas taxas de seleção, é sem dúvida a melhor escolha quando se trata de selecionar o instituto de Coaching. O tremendo sucesso abrange mais de 10.000 seleções para JEE Mains nos últimos 5 anos, mais de 1.000 seleções em JEE Advanced por ano e 87,5% de seleções em NEET no ano passado.

Site: vidyamandir.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Vidyamandir Classes. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.