Doubtnut é o aplicativo de estudo e aprendizado nº 1 com soluções de vídeo instantâneo para NCERT Classe 6, Classe 7, Classe 8, Classe 9, Classe 10, Classe 11 e Classe 12, preparação para IIT JEE, preparação para NEET e CBSE, UP Board, Bihar Conselho, Conselho Rajasthan, Conselho MP, Conselho Telangana etc. As soluções NCERT para CBSE e outros conselhos estaduais são um requisito fundamental para os estudantes. Doubtnut ajuda com trabalhos de casa, dúvidas e soluções para todas as questões. Ajudou os alunos a obter menos de AIR 100 em NEET e IIT JEE. Obtenha soluções em PDF e vídeo de artigos IIT-JEE Mains & Advanced do ano anterior, documentos NEET do ano anterior, livros NCERT para classes 6 a 12, CBSE, Pathfinder Publications, RD Sharma, RS Aggarwal, Manohar Ray, KC Sinha, livros Cengage para quadros e exames competitivos. Doubtnut é o aplicativo de preparação NEET e IIT JEE perfeito. Obtenha soluções para documentos NEET e IIT JEE de anos anteriores, juntamente com soluções NEET MCQ por capítulo. Obtenha todo o material de estudo em hindi e inglês para preparação para IIT JEE e NEET.

Site: doubtnut.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Doubtnut. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.