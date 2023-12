Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Visyond no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Transforme seu Excel em uma máquina de insights que qualquer pessoa pode controlar. Visualize suas planilhas como painéis preditivos, automatize demonstrações financeiras e colabore em análises hipotéticas e de risco, protegendo o modelo e os dados confidenciais e controlando exatamente o quanto cada pessoa pode interagir com eles. Mantenha a flexibilidade de uma planilha – use a sintaxe familiar do Excel — incluindo matrizes dinâmicas e XLOOKUPs — e analise rapidamente o modelo, seus cenários e crie visualizações interativas para sua equipe. Esteja no controle: aumente as capacidades da sua equipe para obter insights e contribuir com informações para a planilha central de uma forma segura e organizada sob seu controle. Obtenha respostas em minutos - estabeleça uma camada de visualização para sua equipe fazer perguntas hipotéticas ao modelo central, analisar cenários e riscos e compartilhar insights interativos em minutos. Menos erros, melhor segurança – melhore a precisão dos dados, reduza o risco de erros, proteja informações confidenciais e tome decisões melhores e mais rapidamente.

Site: visyond.com

