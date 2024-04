UMR is a third-party administrator (TPA), hired by your employer, to help ensure that your claims are paid correctly so that your health care costs can be kept to a minimum and you can focus on well-being.

Site: member.umr.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com UMR. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.