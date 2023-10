Ulta Beauty, Inc., anteriormente conhecida como Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc. e antes de 2000 como Ulta3, é uma rede americana de lojas de beleza com sede em Bolingbrook, Illinois. Ulta Beauty oferece cosméticos, fragrâncias, produtos para unhas, produtos para banho e corpo, ferramentas de beleza e produtos para cabelos.

Site: ulta.com

