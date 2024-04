Ubiquitous desbloqueia o marketing de influência para as maiores marcas do mundo, com grande foco no TikTok. Somos uma solução de serviço completo construída com infraestrutura de dados madura que utiliza análise preditiva e aprendizado de máquina para otimizar a estratégia de marketing de influenciadores, além de nossa equipe de estratégia e execução de classe mundial. Esteja você focado no reconhecimento da marca, melhorando a presença social por meio da criação de conteúdo orgânico liderado pelo criador ou desenvolvendo uma estratégia de crescimento direto, nós temos o que você precisa. Trabalhamos com marcas e agências de marketing de todos os tamanhos - incluindo Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun e mais de 200 outras. Acreditamos que as marcas precisam de mais do que apenas software de autoatendimento para utilizar com eficiência a vertical de marketing que mais cresce, e é por isso que usamos profissionais de marketing incríveis em camadas sobre a infraestrutura de dados mais madura do mercado para resolver qualquer desafio de marketing de influenciadores.

