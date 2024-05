Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tyler Technologies no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Tyler Technologies (NYSE: TYL) fornece software integrado e serviços de tecnologia para o setor público. As soluções ponta a ponta da Tyler capacitam entidades governamentais locais, estaduais e federais a operar de forma eficiente e transparente com os residentes e entre si. Ao conectar dados e processos em sistemas distintos, as soluções da Tyler transformam a forma como os clientes obtêm insights acionáveis ​​sobre oportunidades e soluções para suas comunidades. Tyler tem mais de 40.000 instalações bem-sucedidas em quase 13.000 locais, com clientes em todos os 50 estados, Canadá, Caribe, Austrália e outros locais internacionais. Tyler foi reconhecido inúmeras vezes por seu crescimento e inovação, incluindo a lista GovTech 100 da Government Technology. Mais informações sobre a Tyler Technologies, uma empresa S&P 500 com sede em Plano, Texas, podem ser encontradas em tylertech.com.

Site: tylertech.com

