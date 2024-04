TrueClaim processes all payments between healthcare providers and companies that self-fund their insurance. Unlike incumbents, TrueClaim uses newly available data and AI to save companies 7% of their healthcare costs.

Site: trytrueclaim.com

