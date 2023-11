Tribalist é o aplicativo nº 1 para descobrir, criar e comprar listas do que você ama. Nós ajudamos você, o curioso cultural, a encontrar as melhores coisas para fazer todos os dias, selecionando listas práticas de marcas de mídia que você conhece, celebridades que você admira e amigos formadores de opinião em quem você confia. Também é fácil criar e compartilhar suas próprias listas de seus livros, filmes, programas de TV, locais de viagem, restaurantes favoritos e muito mais para compartilhar com o mundo! Tribalist é o seu lar para listas inspiradoras que nos conectam e nos ajudam a tirar o máximo proveito da vida. Acreditamos que todos têm potencial para ser influentes e ajudar outras pessoas a descobrir coisas novas para fazer. Não há nada mais emocionante do que transformar alguém em uma joia escondida que você descobriu. Agora qualquer pessoa pode publicar de forma rápida e fácil uma lista de alta qualidade, compartilhável e comprável em menos de um minuto, gratuitamente!

Site: tribalist.io

