transloads.co - plataforma de transloading unificada inclui tudo que você precisa para iniciar, gerenciar e expandir seu negócio de transloading. Gerencie pátio, armazém, depósito de contêineres ou carga a granel em trilhos ferroviários. transloads.co ™ oferece o único software SaaS Transload Yard Management desenvolvido especificamente para pátios de recarga de trens para caminhões de pequeno e médio porte. Nosso software de transcarregamento baseado em nuvem foi projetado para ser fácil de usar e de propriedade, para que os clientes possam se concentrar no gerenciamento de seus negócios, em vez de servidores. O software cobre todas as áreas de gerenciamento de terminais de recarga, incluindo: - gerenciamento de contas, - gerenciamento de remessas de entrada e saída, - rastreamento de estoque, - controles de qualidade, - gerenciamento de sobreestadia, - faturamento e geração de BOL, - gerenciamento de rastreamento, - gerenciamento de campos de dados personalizados , - relatórios e análises, - e muito mais. transloads.co não requer nenhum hardware proprietário e oferece um portal de gerenciamento completo no desktop, bem como uma interface móvel para as equipes de campo. Nosso sistema de gerenciamento de pátio foi projetado para lidar com uma variedade de mercadorias, incluindo mercadorias dimensionais e a granel.

Site: transloads.co

