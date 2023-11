O aplicativo Trading Economics fornece aos seus usuários um calendário econômico, taxas de câmbio, índices do mercado de ações, rendimentos de títulos do governo e preços de commodities. Os usuários também podem receber alertas de indicadores econômicos no instante em que são divulgados. Configure metas de preços, alterações de preços, registre alertas de alta/baixa para os mercados financeiros. Com mais de 380 milhões de visualizações de páginas em mais de 200 países, a TradingEconomics.com é uma referência mundial. Nossos dados são baseados em fontes oficiais, e não em fornecedores de dados terceirizados, e nossos fatos são verificados regularmente em busca de inconsistências.

Site: tradingeconomics.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Trading Economics. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.