Elimine as suposições dos cálculos de fuso horário com o TimeWobble. TimeWobble calcula a hora de um local remoto com base na hora da sua localização local em uma data especificada. Isso pode ser agora, ou na próxima semana, ou no próximo ano.

Site: timewobble.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com TimeWobble. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.